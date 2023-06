Gianni Visnadi ha parlato della sessione di mercato di Inter e Milan, raccontando della diversa linea di pensiero dei due club

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianni Visnadi apre una parentesi succosa sulla sessione di mercato che Inter e Milan stanno conducendo.

Il possibile passaggio di Sandro Tonali al Tottenham permette ai rossoneri di metter le mani su diversi nomi già sul taccuino dell’Inter:

LE PAROLE– «Fra Inter è Milan c’è una differenza sostanziale. L’Inter ha i debiti e prova, nonostante tutto a costruire una squadra per vincere. Il Milan, invece, con la cessione di Sandro Tonali dà una prova. I rossoneri fanno la squadra per fare soldi. Se non lo diciamo in maniera chiara la gente non lo sa perché pensa che il trasferimento di Tonali fosse obbligatorio. Quel giocatore si poteva non vedere, invece Romelu Lukaku due anni fa l’Inter lo doveva vendere perché aveva problemi economici. Il Milan questi problemi non ce li ha».

