Georginio Wijnaldum, centrocampista di proprietà del Psg, ha parlato a L’Equipe della sua stagione passata in prestito alla Roma

PAROLE – «Dopo l’infortunio alla tibia la mia è stata una stagione breve durata soltanto tre mesi e mezzo. Sono rientrato a Roma solo a dicembre dopo aver svolto la riabilitazione in Olanda. Il club mi ha aiutato parecchio in questo periodo e mi è piaciuto giocarvi. Futuro? Prima di decidere devo incontrare il PSG perché ci sono molte cose da chiarire. Si legge che arriverà un nuovo allenatore, ma non sembra del tutto definito. Se mi chiederanno di rimanere a Parigi io accetterò. L’estate scorsa la società mi ha messo da parte perché voleva andassi via e l’ho accettato. Nel corso dell’annata ho parlato più volte con Al Khelaifi e Luis Campos. In aggiunta, sono rimasto in contatto con molti medici del PSG che si sono preoccupati del mio recupero».

