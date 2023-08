L’ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sulle favorite allo scudetto, parlando di Inter, Napoli e non soltanto

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano elegge l’Inter come la favorita per questo scudetto di Serie A. Le dichiarazioni dell’ex portiere anche sul Napoli campione d’Italia in carica.

LE PAROLE – «Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato. L’anno scorso ero l’unico ad aver detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e anche in maniera discretamente facile. Penso che l’Inter abbia un anno di lavoro in più con l’allenatore, penso che sia una squadra forte anche più del Napoli l’anno scorso».

L'articolo Viviano è sicuro: «Per me l'Inter vince il campionato, sul Napoli dico…» proviene da Inter News 24.

