Vlahovic ha parlato così dopo Juve-Sassuolo: le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

MOMENTO – «Il nostro miglior momento? Non saprei, noi prepariamo tutte le partite come se fosse l’ultima. Diamo tutto ogni partita, siamo contenti e speriamo di continuare così. Dobbiamo essere presenti con la testa, sempre concentrati e compatti. Andiamo partita per partita».

PUNIZIONE – «È una bellissima sensazione, sono contento di aver fatto gol su punizione. A volta mettono un po’ di pressione così, però oggi è andata bene e spero di farne tanti altri».

GIOCATORE EMOTIVO – «Ringrazio sempre i tifosi, sono sempre presenti e sono molto importanti per noi. Lo stadio è quasi sempre sold out e voglio vederli sempre così tanti. Sono la nostra forza e posso solo ringraziarli».

CHIESA E YILDIZ – «Sono veramente contento per Fede, se lo merita. Io gli voglio tanto bene e siamo amici, questo gol gli servirà. Non è importante chi segna però, importante è vincere le partite. Yildiz è molto giovane e molto molto forte, per me è indifferente con chi gioco. L’importante è il risultato».

DAL QUARTO POSTO ALLO SCUDETTO – «Andiamo partita per partita, sappiamo che il nostro obiettivo è entrare fra le prime quattro. Dobbiamo essere tranquilli e avere pazienza, poi a fine stagione vedremo dove saremo».

