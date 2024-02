Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Frosinone: le dichiarazioni

Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn prima di Juve Frosinone.

LE PAROLE – «Nell’ultimo periodo non dico che abbiamo perso quella cattiveria, noi lavoriamo allo stesso modo ma è capitato così. Dobbiamo voltare pagina, dal primo minuto dobbiamo essere avvelenati. E’ un anno diverso da quello scorso visti i problemi che avevo avuto, ma pensiamo al presente. I gol arrivano con l’aiuto della squadra, ma non significano nulla se non aiutano il gruppo».

The post Vlahovic a Dazn: «E’ un anno diverso, ma i gol servono per la squadra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG