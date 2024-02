Di Francesco a Sky: «Oggi è una partita difficile per noi, ma vogliamo un risultato positivo». L’intervista prima di Juve Frosinone

Di Francesco ha concesso un’intervista a Sky Sport prima dell’inizio di Juve Frosinone.

COSA DEVE CAMBIARE – «Il fatto di essere più determinati in fase difensiva. Di concedere meno e avere maggiore cinismo rispetto a quelle che sono state le ultime gare. Vorremmo uscire dalla partita non con i complimenti, ma con i risultati positivi. Credo che questo sia un po’ il nostro obiettivo.»

FROSINONE MEGLIO IN TRASFERTA – «Credo sia un insieme di cose, a volte di casualità o situazioni che non vanno nel modo giusto. Se questo aspetto ha avuto grande continuità siamo noi che dobbiamo continuare a lavorare migliorare e indirizzzare i ragazzi in modo differente. Abbiamo lavorato in questa direzione in questi giorni e mi auguro le risposte siano positive sapendo che oggi è una partita per noi difficile in un campo ostico sotto tutti i punti di vista sia per la qualità che per il contesto»

LA FORMAZIONE – «L’identità non cambia, abbiamo scelto interpreti diversi. Non devo cambiare principi e filosofia. L’attenzione e la capacità di essere maggiormente in campo dobbiamo metterla in campo oggi. Ci tengo tantissimo»

