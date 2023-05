Vlahovic, altre critiche: «Che sia una meteora sopravvalutata da tutti?». Così il giornalista sull’attaccante serbo

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC JUVE – «Questo Vlahovic è assolutamente sacrificabile sul mercato. Nella Juventus ha fatto vedere il peggio di sé rispetto alla Fiorentina, non so se sia una questione transitoria o se sia stata un po’ una meteora sopravvalutata da tutti, me compreso. Io comunque penso che non abbia alcun senso partire in una nuova stagione con un calciatore che non ha mai fatto la differenza e costa quanto un calciatore che deve fare la differenza».

