Juventus, chi sono gli ex calciatori bianconeri che possono tornare in dirigenza. Il club potrebbero presto riabbracciare una bandiera

Gazzetta.it passa in rassegna tutti gli ex giocatori della Juventus che in futuro prossimo potrebbero tornare nel club bianconero con un ruolo in dirigenza.

Si va dagli ex capitani Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon fino ad arrivare a Claudio Marchisio e David Trezeguet, entrambi si sono detti più volte disponibili a dare una mano.

