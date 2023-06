Vlahovic Bayern Monaco, nuove conferme! Cosa filtra dalla Germania sull’interessamento del club bavarese

Arrivano nuove conferme dalla Germania sull’interesse del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic. Tobias Altschäffl di Sport BILD ha fatto il punto sulla pista di mercato.

VLAHOVIC BAYERN – «Credo ci sia questa possibilità, il Bayern Monaco sta sicuramente cercando un numero 9. Harry Kane non è un profilo che può rientrare per ragioni economiche, Vlahovic può essere un’opzione concreta. Al Bayern è tornato Rummenigge ed ha un’ottima relazione con la Juventus. Vlahovic non è così caro come altri attaccanti in circolazione, è un ottimo attaccante, segna tanto ed è giovane. Potrebbe essere il prossimo numero 9, la soluzione per l’attacco di Tuchel».

