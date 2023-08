Vlahovic come Dybala: un’esultanza che in casa Juve si era già vista qualche anno fa. Anche il futuro sarà lo stesso?

Un’esultanza, quella fatta da Dusan Vlahovic dopo il suo gol in amichevole al Real Madrid, che non è nuova in casa Juventus. Basta infatti tornare indietro di quattro anni per trovarne una simile.

We’ve seen this story before. Juventus or nothing. pic.twitter.com/TIyWs1FDG3 — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 3, 2023

Estate 2019, al centro di voci di calciomercato c’è Paulo Dybala, destinato guarda un po’ a volare in Inghilterra in cambio proprio di Romelu Lukaku. La Joya, che poi resterà anche per volontà di Sarri, segna con un pallonetto contro la Triestina ed esulta mostrando il nome sulla maglia, come fatto nella notte da Dusan. Anche il futuro sarà lo stesso?

