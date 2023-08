Vlahovic scatenato dopo la rete messa a segno con il Real Madrid: esultanza e chiaro messaggio sul suo futuro – FOTO

E’ tornato al gol Dusan Vlahovic, al centro di numerose voci di calciomercato nell’ultimo periodo, riguardanti un suo possibile scambio con Romelu Lukaku.

Una risposta l’ha fornita lo stesso numero 9 bianconero su Instagram, dove ha sottolineato anche su Instagram come il possessore di quella maglia sia proprio lui. Un indizio su come l’ex viola voglia rimanere ancora a Torino, così come vorrebbero i suoi tifosi.

