Massimiliano Allegri, nell’intervista a DAZN dopo Frosinone Juve, ha parlato così di Dusan Vlahovic. Le parole

In conferenza stampa dopo Frosinone Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC – «Lo ha rasserenato. Dusan, nonostante le tre partite buone fatte, è stato criticato. Oggi aveva bisogno di rasserenarsi un po’, era una partita dove poteva darci una grossa mano e lo ha fatto al meglio. Sa in cosa deve crescere. Se fa gol è bravo, se non lo fa diventa non bravo. Oggi in panchina si è rasserenato, poi ha giocato una buona partita».

LE PAROLE DI ALLEGRI A DAZN DOPO FROSINONE JUVE

The post Vlahovic difeso fortemente da Allegri: «Nonostante le tre partite buone fatte è stato criticato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG