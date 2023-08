In questi giorni La Gazzetta dello Sport è schierata in maniera netta contro lo scambio Lukaku-Vlahovic. Oggi però…

In questi giorni La Gazzetta dello Sport è schierata in maniera netta contro lo scambio Lukaku-Vlahovic. Insieme ad articoli ed editoriali, oggi presenta un ventaglio di opinioni di tifosi eccellenti bianconeri, tutti concordi con varie motivazioni sulla necessità di non fare questa operazione di mercato.

LINUS – «Da tifoso all’antica quale sono, detesto i “furbetti della magliettina»: e in questo senso Lukaku è un campione del mondo… Però va anche detto che in un anno e mezzo i gol di Vlahovic sono stati soltanto teorici, mentre quelli dell’ipotetica plusvalenza dell’affare Juve-Chelsea sono reali».

PISU – «Terrei Vlahovic perché in un momento di ricostruzione la Juventus deve ripartire dai giovani forti e Dusan lo è. Se non viene messo nelle condizioni di rendere come potrebbe dipende dall’allenatore, però ha potenzialità incredibili»,

BRIATORE – «Il possibile scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea Io senza dubbio mi terrei Vlahovic!».

PLACIDO – «Se Vlahovic vuole restare, e lo ha dimostrato nell’esultanza dopo il gol nell’amichevole contro il Real Madrid, io insisterei su di lui e non prenderei Lukaku».

SERMONTI – «Vlahovic o Lukaku? Senza la pubalgia, mi tengo Dusan tutta la vita».

BARRIALES – «Terrei Vlahovic. Ha ancora margini di miglioramento e non dimentichiamo che per far posto al serbo come riferimento per il futuro si era deciso di sacrificare Dybala».

SALVI – «Lukaku? No, meglio andare avanti con Vlahovic. E lo sapete perché? Il Dusan della Fiorentina, devastante e decisivo, non lo abbiamo ancora visto del tutto con la maglia bianconera».

BUGO – «Naturalmente Vlahovic, che è sempre stato un giocatore fedele alla maglia e ha sempre parlato bene della Juventus».

TORTU – «Vlahovic è un giocatore che mi piace tantissimo, non sono affatto deluso dopo l’ultima stagione. Quanto al possibile scambio tra lui e Lukaku, io preferirei tenere Dusan».

