Vlahovic, cosa filtra sulle condizioni del serbo. Le ultime verso il Derby d’Italia contro l’Inter

La distorsione alla caviglia di Dusan Vlahovic non preoccupa. Come riferito da Romeo Agresti di goal.com, il serbo ha svolto un lavoro personalizzato mirato e in pochi giorni tornerà a disposizione di Allegri.

Come annunciato dal tecnico, l’attaccante è in dubbio per Inter Juventus.

The post Vlahovic, ecco cosa filtra sulle condizioni del serbo. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG