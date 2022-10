Il centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Maccabi Haifa

PRESTAZIONE A DUE FACCE – «Difficile da spiegare. Siamo entrati in gara cattivi e concentrati. Io parto da me stesso e dico che potevo fare di più, alcune palle potevo sfruttarle meglio e non sono soddisfatto. L’importante però era vincere, ora lavoriamo a testa bassa e in silenzio».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

