Vlahovic giovane e inesperto? Allegri lo difende, ma i numeri dicono altro. Il punto sull’attaccante della Juve

Allegri spesso ha ricordato che Vlahovic è un attaccante giovane e inesperto, ragion per cui in campo a volte ha delle mancanze durante le partite della Juve.

Come sottolineato da Sky Sport, però, il serbo ha già giocato 245 partite in carriera tra club e nazionale con 100 gol all’attivo. Un bel bottino per un giocatore di soli 24 anni. A questo punto resta da capire se Vlahovic sia un ottimo giocatore o se possa diventare davvero un campione.

