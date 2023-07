Vlahovic Juve, Allegri vuole rilanciare il serbo. Il piano per rimetterlo al centro della squadra

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Allegri sta studiando un piano per rilanciare Dusan Vlahovic dopo l’ultima travagliata stagione. Il bomber della Juve va innanzitutto recuperato dal punto di visita fisico.

Il classe 2000 continua a lavorare a parte e sarà gestito per arrivare al meglio alla prima di campionato. Il tecnico studia anche il suo rilancio tecnico: più verticalizzazioni e palloni in area per fargli ritrovare la media gol dei tempi della Fiorentina.

