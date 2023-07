Thiaw post Juve Milan: «Non siamo ancora al 100%, ma saremo pronti». Le parole dell’autore del momentaneo 1-0

Malick Thiaw è intervenuto in zona mista dopo l’amichevole di questa notte tra Juve e Milan.

Le sue dichiarazioni sulla sconfitta ai rigori contro i bianconeri.

CONDIZIONE – «Non è molto che ci alleniamo, perché avendo giocato in Nazionale abbiamo fatto delle vacanze più lunghe ma siamo ancora in pre campionato e possiamo ancora migliorare la nostra condizione. Certo, non siamo ancora al 100% ma abbiamo tempo per essere pronti alla prima di campionato».

