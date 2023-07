Vlahovic Juve, valutazioni in corso sull’opportunità di venderlo: solo a questa cifra sarà sacrificato. La situazione

La Juve sta valutando e ragionando sul futuro di Vlahovic e sull’opportunità di venderlo in questa sessione di mercato, dato che pesa 60 milioni sul bilancio.

Come spiegato da Giovanni Albanese via You Tube, i bianconeri aspettano la girandola di mercato degli attaccanti che non è ancora partita per capire quale prezzo fare. L’intenzione della Juve è quella di non chiedere meno degli 80 milioni spesi un anno fa per sacrificarlo.

Su Vlahovic un paio di settimane fa c’era stato un tentativo del Chelsea che aveva proposto 60 milioni più una contropartita. Sul serbo c’è pure il Tottenham.

