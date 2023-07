Bonansea: «Sono una ragazza fortunata. L’azzurro Italia mi rende viva». Le parole del’attaccante della Juventus Women – FOTO

Bonansea ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram la gioia e l’emozione della convocazione dell’Italia femminile per il Mondiale. Queste le parole dell’attaccante della Juventus Women.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Bonansea (@barbarabonansea)

BONANSEA – «Sono qui che cerco di trovare le giuste parole, ma poi alla fine so che non esistono..

allora spiego in breve quello che sento:

…mi ritengo una ragazza stramaledettamente fortunata, porto nel cuore una gioia immensa e anche qualche compagna

Guardo questa foto e rivivo la mia vita calcistica su di un filo azzurro che è quello che lega la mia prima squadra azzurra: il Bricherasio, agli occhi azzurri di papà che insieme alla mamma hanno seguito e visto ogni mio passo, all’azzurro cielo che mi ha sempre permesso di sentirmi piccola per poter sognare in grande infine all’azzurro Italia che è ciò che mi rende orgogliosa e viva.

Grazie».

The post Bonansea: «Sono una ragazza fortunata. L’azzurro Italia mi rende viva» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG