Calciomercato Juve: Milinkovic-Savic grande obiettivo, ma c’è un piano B. Le mosse del club dopo il rinnovo di Rabiot

La Juve dopo il rinnovo di Rabiot vuole rinforzare il centrocampo e il grande obiettivo di mercato è sempre Milinkovic-Savic della Lazio. Ma c’è un piano B.

Come riporta L’Unione Sarda, infatti, i bianconeri hanno rimesso gli occhi su Nandez del Cagliari che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e quindi potrebbe andare via a cifre ragionevoli per le casse della Vecchia Signora.

