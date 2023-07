Giuntoli Juve, il via libera di De Laurentiis ha evitato l’inghippo. Retroscena sull’addio del dirigente al Napoli

La Juve nei prossimi giorni annuncerà l’ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente, facendogli firmare un contratto di 5 anni.

Come spiegato da Sky Sport, il via libera dato da De Laurentiis il 30 giugno per consentire l’addio dell’ormai ex dirigente del Napoli è stato fondamentale per evitare un inghippo. Se Giuntoli, al primo luglio, fosse stato ancora sotto contratto con gli azzurri, la Juve avrebbe dovuto chiedere delle deroghe per tesserarlo in questa stagione 2023-24 appena iniziata.

The post Giuntoli Juve, il via libera di De Laurentiis ha evitato l’inghippo. Retroscena appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG