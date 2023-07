Bremer Juve, il brasiliano a rischio cessione: c’è l’apertura del club all’addio del difensore arrivato l’anno scorso dal Torino

Oltre a Vlahovic e Chiesa anche Bremer è a rischio cessione. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali alla Juve decisa a prendere in considerazione proposte congrue.

I bianconeri, che l’anno scorso lo presero dal Torino per 41 milioni + 9 di bonus, potrebbero ascoltare offerte da 60-70 milioni e nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio del Tottenham. Per un’eventuale sostituzione al momento in pole c’è il difensore dell’Atletico Madrid Hermoso mentre dall’Argentina si parla anche di un interessamento per Romero.

