Vlahovic mette Juve Genoa nel mirino: la carica del serbo per la partita di domenica allo Stadium dopo la squalifica – FOTO

Vlahovic è pronto per riprendersi il suo posto nell’attacco della Juve nella partita in programma domenica allo Stadium col Genoa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan)

Il serbo, assente con l’Atalanta causa squalifica, via Instagram ha pubblicato due foto e un messaggio attraverso una serie di emoticon per caricarsi e caricare l’ambiente in avvicinamento alla delicata sfida di campionato.

