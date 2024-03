Pioli: «L’eliminazione dell’Inter è stata una sorpresa, è tra le migliori squadre europee». Le parole dell’allenatore del Milan

Pioli a Sky Sport dopo la vittoria del Milan in Europa League con lo Slavia Praga ha commentato anche l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Queste le parole dell’ex Juve.

PIOLI – «Il gap con le big in Europa Io in generale penso sia un po’ diminuito malgrado le squadre big straniere fanno investimenti e hanno possibilità economiche nettamente diverse delle nostre. L’anno scorso abbiamo avuto finaliste l’Inter in Champions e la Roma in Europa League. L’eliminazioni dell’Inter è stata una sorpresa, rientra nelle migliori squadre europee. Non siamo così tanto lontano, ma se i nostri dirimpettai esteri continuano a spendere e migliorare tutte le volte le squadre non è facile mantenere il livello per nessuno»

