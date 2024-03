Lotito clamoroso: «Sarri è stato tradito da alcuni comportamenti delle persone, il suo addio è inaspettato». Il patron fa chiarezza

Lotito, patron della Lazio, al Tg1 ha fatto chiarezza sulle dimissioni di Sarri da allenatore dei biancocelesti. Queste le parole sull’ex tecnico della Juve.

LE PAROLE – «L’addio di Sarri non era nell’aria. Una cosa inaspettata, un fulmine ciel sereno. Stavo in Commissione di Finanza e mi hanno chiesto “Ma hai esonerato Sarri?” Gli ho risposto di no. Lui è stato un po’ tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo. Se mi riferisco alla squadra Io non mi riferisco a nulla. Una squadra che batte il Bayern e poi perde con l’Udinese e non è solo con l’Udinese…fatevi una domanda e datevi una risposta. Ora si prosegue fino alla fine della settimana con Martusciello, non c’è scadenza per ora».

