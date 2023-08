Vlahovic oro della Juve: ad agosto la sua media-gol è impressionante. Il dato dopo le reti all’Udinese e al Bologna

Vlahovic ha segnato sette gol in dieci partite di Serie A disputate nel mese di agosto per una media di 0.7 a incontro. L’ultima rete dell’attaccante della Juve è arrivata oggi col Bologna dopo quella contro l’Udinese.

Per Vlahovic il mese di agosto è quello in cui in media segna di più nella competizione. A riportare il dato statistico è Opta.

