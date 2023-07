Vlahovic PSG, secondo Sportitalia il centravanti serbo ha scelto il club parigino che prepara l’offerta per la Juve

Alfredo Pedullà lancia la bomba: Dusan Vlahovic avrebbe scelto il PSG. Ci sarebbe già stato addirittura qualche dialogo sottotraccia con la Juve, che però aspetta una vera e propria offerta per il suo centravanti.

Una proposta che non potrà essere inferiore ai 70/75 milioni di euro, considerando poi che il numero 9 non sarà dato in prestito in nessun modo. Sullo sfondo sempre il Chelsea, mentre il Bayern appare maggiormente orientato a puntare su Kane.

The post Vlahovic PSG (Sportitalia), ha scelto la Francia! Pronta l’offerta alla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG