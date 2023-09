Vlahovic si allena in gruppo: c’è ottimismo per Atalanta Juve. ULTIME sulle condizioni dell’attaccante serbo

Vlahovic questa mattina è tornato a lavorare in gruppo alla Continassa dopo gli allenamenti svolti a parte nei giorni scorsi a causa di una lombalgia.

Come spiegato da Francesco Cosatti a Sky Sport 24 l’attaccante della Juve sta meglio e quindi potrebbe essere a disposizione di Allegri per la partita di domenica contro l’Atalanta. Le sensazioni, insomma, sono positive per il pieno recupero di Vlahovic.

