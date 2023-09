Highlights e Gol Juventus Next Gen Recanatese: le immagini della vittoria della squadra di Brambilla – VIDEO

La Juventus Next Gen è tornata alla vittoria in casa, al Moccagatta, battendo la Recanatese per 2-0. A decidere la sfida sono stati i gol di Cerri al 3′ e di Guerra al 63′. Sopra il video con gli highlights e le immagini salienti della sfida valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C.

La squadra di Brambilla, undicesima con 6 punti, tornerà in campo domenica in casa con la Torres.

