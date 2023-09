Juve, ci sarà anche Gabry Ponte al “Together, a Black & White Show”: i dettagli della partecipazione del DJ

Ci sarà anche Gabry Ponte il prossimo 10 ottobre al “Together, a Black & White Show”, festa che si svolgerà al PalaAlpitour di Torino con cui la Juve continua a celebrare il centenario della prima presidenza Agnelli. Ecco i dettagli nel comunicato ufficiale pubblicato dal club.

IL COMUNICATO – E’ ufficiale: “Together, a Black & White Show”, oltre che una grande notte di festa bianconera, di calcio, di senso di appartenenza e di charity, sarà anche una grande serata di musica.

Sarà con noi infatti, il DJ e produttore italiano dei record, colui che, con le sue hit, ha conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro.

Parliamo di Gabry Ponte!

Nell’anno in cui celebra i suoi 25 anni di carriera con tre attesissimi eventi live a Milano (Mediolanum Forum – 27 gennaio), Torino (PalaAlpitour – 2 marzo) e Roma (Rock In Roma – 15 giugno), la leggenda della consolle italiana, che ha da poco presentato il nuovo singolo “Easy on my heart”, sarà protagonista di un travolgente DJ Set che avrà luogo durante la serata del PalaAlpitour.

Un anno, per lui, ancora una volta incredibile, se si pensa che con oltre 4 milioni di utenti complessivi sulle piattaforme social/digital, appare nella prestigiosa classifica “Climax” che certifica i DJ più seguiti al mondo.

E se si pensa che, soltanto nei primi sei mesi del 2023, si è esibito 46 volte in 5 Paesi facendo ballare oltre 240.000 persone.

Ballare: (anche) questo allora faremo, tutti insieme, nella grande notte bianconera del 10 ottobre. Oltre, ovviamente, come vi abbiamo già anticipato, a emozionarci per una notte di leggenda, di presente e ovviamente di futuro e ad applaudire i protagonisti in campo: hanno già dato la loro conferma, per una grande partita di calcio a sette, molti immensi campioni della storia bianconera, come Alex Del Piero, Zinedine Zidane, Michel Platini (potete trovare tutti i dettagli della serata qui!)

E ora conosciamo anche il nome di chi ci farà scatenare con i suoi grandi successi!

Ci vediamo il 10 ottobre, Gabry!

