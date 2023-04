Vlahovic via dalla Juve? «All’Arsenal non direbbe di no». L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da FourFourTwo, Dusan Vlahovic non direbbe di no ad un’eventuale offerta dell’Arsenal, club in prima fila in vista delle prossime sessioni di mercato.

Tuttavia, la società bianconera non sembra intenzionata a privarsi del giocatore in estate. Servirà un’offerta irrinunciabile per portare via Vlahovic da Torino.

