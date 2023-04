Brambilla: «Vittoria importante per la classifica, ci dà tanta fiducia». Il commento dell’allenatore della Next Gen

Al sito ufficiale della Juve, Brambilla ha commentato così il ritorno alla vittoria della Juventus Next Gen sul campo del Sangiuliano.

BRAMBILLA – «Partita difficile, contro le squadre che lottano per la salvezza escono sfide toste. Siamo partiti bene, col piglio giusto, segnando subito e vincendo meritatamente. Potevamo forse chiuderla prima, ma la vittoria è più che meritata, è importante per la classifica e ci dà tanta fiducia e autostima in previsione di martedì. Vincere aiuta a vincere. Da un mesetto giochiamo con una formazione giovane, ma sono pronti, sono cresciuti, stanno facendo bene e lo hanno confermato in una partita delicata come quella di oggi».

