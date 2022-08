Il giornalista Alessandro Vocalelli, dedica una colonna sulla Gazzetta dello Sport all’Inter, sulla questione Skriniar.

Ecco le parole scritte da Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport dove affronta l’argomento dell’Inter su Skriniar: “l’Inter sembra aver scelto una strada chiara e condivisibile: dire no a 60-65-70 milioni, perché le esigenze di bilancio sono fondamentali per qualsiasi azienda, ma le esigenze sportive per chi deve “produrre” risultati sono altrettanto essenziali. Ecco perché, come dicevamo, questo è il momento che può segnare il futuro dell’Inter e dare una svolta anche alle speranze o alle preoccupazioni delle rivali.“

Milan Skriniar

Conclude così il giornalista: “Perché anche nel calciomercato, che ci ha abituato a non dare mai nulla per scontato o per fatto; a immaginare che i soldi non faranno la felicità ma molto spesso sono sufficienti per togliersi qualsiasi soddisfazione, c’è anche qualcuno disposto a sostenere il proprio sogno e quello dei propri tifosi. L’Inter che vuol dire no al Psg per Skriniar può essere un piccolo o grande segnale di svolta, che proprio per questo va incoraggiato e alla fine applaudito.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG