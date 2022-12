Sono queste le parole del giornalista Alessandro Vocalelli, che parla di Lukaku dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole di Alessandro Vocalelli, il giornalista parla alla Gazzetta dello Sprot di Lukaku dell’Inter: “Quando parli di Inter e di Lukaku ti viene spontaneo pensare al grande affare fatto dal club. Per averlo venduto a 115 milioni al Chelsea per poi riaverlo indietro in prestito. E dal punto di vista economico non c’è dubbio che l’Inter abbia fatto un capolavoro e in qualche modo debba essere riconoscente al giocatore.“

Conclude così il famoso giornalista sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “In tutte le cose però c’è sempre un rovescio della medaglia. E dal punto di vista strettamente tecnico non c’è dubbio, invece, che sia Lukaku a dover molto, molto di più, alla società nerazzurra. Per averlo valorizzato come nessun altro aveva mai fatto.“

