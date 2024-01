Il giornalista Alessandro Vocalelli elenca i motivi per cui secondo lui i nerazzurri dovrebbero fare di tutto per cercare la vittoria nel derby d’Italia.

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter non dovrebbe “accontentarsi” del pareggio nel match contro la Juventus di domenica prossima. “Ci potrebbero portare a dire che un pareggio alla fine potrebbe star meglio all’Inter che alla Juve. Perché manterrebbe il vantaggio in classifica, con la possibilità nel recupero con l’Atalanta di andare addirittura a più quattro. Ma, sempre parere strettamente personale, è invece tutto il contrario”.

Controcorrente

“Quella di domenica è una tappa importante, se non decisiva, in cui è l’Inter a dover avere in testa “solo” la vittoria. Perché un successo – al di là di quello che succederà a fine febbraio contro Gasperini – potrebbe scavare un piccolo solco, e perché impedirebbe ad Allegri di dare vita al piano che in fondo ha studiato dall’inizio della stagione: restare aggrappato all’Inter nel momento in cui ricomincerà la Champions”.

Uefa Champions League

L’opportunità

“Insomma, per farla breve, almeno sulla carta – poi, è chiaro, gli stati d’animo saranno determinati dall’andamento della gara – alla Juve potrebbe in fondo andar bene anche un pareggio. All’Inter no. Questa, per Inzaghi è l’occasione, l’opportunità, di imprimere una svolta importante al campionato, per poi mettere l’Europa nel mirino. Gestire la partita e il risultato, forti del vantaggio in classifica, potrebbe nel corso dei prossimi mesi trasformarsi per i nerazzurri in un boomerang e in un rimpianto“.

