Voti e giudizi su quella che è stata Lazio Milan. Le statistiche sul match di Serie A oltre alla questione Di Bello

Il Milan vince all’Olimpico contro la Lazio, ma i giudizi sulla sua gara di Serie A sono tutt’altro che univoci. Ecco gli esempi più significativi riguardanti il pacchetto difensivo.

MAIGNAN – Per La Gazzetta dello Sport vale la sufficienza: «Il brivido maggiore, forse forse, dalla rissa finale. Non sembra iper reattivo ma para bene un tiro da fuori di Castellanos e… sospira sollevato quando vede uscire le deviazioni di Vecino e Immobile». Ha tutt’altra visione il Corriere dello Sport, che lo boccia con il 5, elencando tutte le sue “malefatte”: «Frana su Castellanos, irruenza da rigore, e viene clamorosamente graziato da Di Bello. Colossale l’occasione di Vecino, la fortuna lo aiuta a non prendere gol, era rimasto impalato. Attento su una “telefonata” di Luis Alberto. Poi solo brividi».

FLORENZI – Stesso discorso del portiere ma con paternità diverse dei giudizi. Per il Corriere dello Sport vale 6 la sua prestazione: «Avvelenata quella palla tolta dalla presa di Maignan che lo costringe a franare su Castellanos. Ha faticato ad adattarsi alle cadenze di Zaccagni e s’è beccato un giallo nel secondo tempo. Pioli, colto l’allarme, l’ha sostituito quasi subito». Per il Corriere della Sera è da 5 in pagella: «Distratto sull’uscita di Maignan, rischia la frittata dopo solo 13 minuti. Salta l’Empoli».

KJAER – Il danese rappresenta il caso più clamoroso di interpretazioni agli antipodi. Per la testata capitolina merita il 7: «Novanta tocchi e 76 passaggi, più di tutti i suoi. Vitalità e ricchezza di idee nella costruzione. Personalità contro Castellanos, marcato da marcantonio». Gazzetta non va oltre il 6: «Vecino quasi gli segna davanti ma se la cava sempre, tiene in qualche modo Immobile sul grande rischio del secondo tempo e la voglia di lottare non manca. Chicca: grande apertura per Theo». Per il Corriere della Sera è addirittura da rimandare con il 5,5: «Soffre quasi tutte le situazioni nell’area rossonera».

HERNANDEZ – Anche Theo dilania la certezze. 6,5 dal Corriere dello Sport: «Falcata, zampata, si è steso da solo un tappeto di rose a fine primo tempo, quando con una sgroppata ha aperto suggerendo il tiro a Pulisic. Felipe e Luis flagellati da un tornado. Nel secondo tempo è stato meno squillante, s’è beccato un giallo nel finale dopo lo schienamento di Isaksen». Molto bene? Per Gazzetta non tanto, è da 6: «Partita bruttina, ma stavolta cancellate il sinistro: decide con la voglia di crederci. Il gol nasce da lui, non prende fallo, spinge e aziona Leao. P.s.: perde Isaksen nell’occasione Immobile-Isaksen». Il Corriere della Sera va oltre e gli dà 5: «Non è al meglio, ma questa è la versione mignon del grande esterno milanista».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG