L’analisi dei due tecnici, i loro voti e i numeri del match. Proviamo a riassumere il pareggio beffa (per la modalità del gol “involontario” di Candreva) di Salernitana-Inter. Simone Inzaghi non si è dato pace: «Nell’ultimo anno e mezzo non avevo mai visto un gol come quello che abbiamo preso», assolvendo i suoi perché «la squadra ha fatto una prestazione importante con una grande pecca: non segnare il secondo gol». Il Corriere della Sera lo ha però bacchettato con un 5 secco e la seguente motivazione: «Gli attaccanti sbagliano, ma l’Inter si ritrae impaurita, attirando come una calamita anche la sfortuna». Leggermente meno severa la valutazione del Corriere dello Sport sull’operato del mister, rimandato con un 5,5: «L’Inter – buona per un’ora – non vince da 4 partite: ed è un dato. Ma l’enorme quantità di occasioni sciupate non dipende da lui». Le statistiche appoggiano questo giudizio.

Lukaku e compagni hanno calciato ben 25 volte verso il mostruoso Ochoa di ieri (e più in generale di tutta la sua esperienza italiana), hanno prodotto molto e sono stati in difficoltà solo nella voce dei dribbling, dove i padroni di casa hanno cifre importanti. E qui veniamo al pensiero di Paulo Sousa, che ha visto una gara a due facce, con una ripresa di tono ben diverso: «Siamo andati meglio sulle seconde palle, abbiamo controllato il possesso trovando i calciatori che potevano darci la possibilità di arrivare al cross dal corridoio laterale». Un effetto che si è visto: i campani sono passati dal 38 al 52% di possesso. Il pareggio non ha comunque esaltato la critica, prova ne sia che entrambe le testate che abbiamo preso in esame non sono andate oltre il 6 in pagella per il tecnico portoghese. «Imbattuto per la sesta di fila: fortunato, ma la Salernitana ci crede», secondo il quotidiano milanese. Bravo nel correggere gli errori di formazione iniziale per il giornale di Roma.

