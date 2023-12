I quotidiani hanno espresso il loro giudizio per Samuele Ricci del Torino nel corso della gara contro l’Udinese

«Si limita al compitino e non sempre gli riesce»: il giudizio de La Gazzetta dello Sport relativo alla prestazione di Ricci contro l’Udinese segnala l’occasione perduta in Torino-Udinese. Il centrocampista, tornato titolare, non ha convinto del tutto.

Anche l’altro quotidiano di casa Cairo, il Corriere della Sera, lo ha “rimandato” col 5,5 e lav seguente motivazione: «Non è al suo solito livello, si muove con serenità ma lavora tanto. Fa a sportellate al centro, prova qualche sfondamento ma sempre con poca fortuna».

