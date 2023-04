Tutti i numeri della sfida tra Torino e Roma, terminata con il punteggio di 0-1 in favore dei giallorossi di Mourinho

Torino-Roma ha determinato il sorpasso dei giallorossi sulle milanesi e il raggiungimento di un terzo posto che promette un grande finale di torneo. Come spesso succede con Mourinho, è bastato un gol (su rigore) per guadagnare l’intera posta. I numeri della partita denotano comunque alcune virtù non banali della squadra.

Intanto, la Roma ha concesso poco agli avversari, che hanno trovato la porta in poche circostanze. E questa solidità della fase difensiva si è esercitata con grande correttezza, come mostrano i soli 6 falli fatti nei 90 minuti. E se si guarda l’incidenza in area di rigore, i granata sono riusciti a fare troppo poco per poter ambire al pareggio. Il Toro ha cercato molto di andare sulle fasce e mettere palloni in mezzo senza che se ne siano avuti benefici. Interessanti i dati riguardanti la fase difensiva, nella quale Smalling e compagni hanno nettamente prevalso.

Quali sono i giudizi riguardanti i due allenatori? Andiamo a vederlo utilizzando Corriere della Sera e Corriere dello Sport che, per statuto, hanno un legame con i due club: uno è di proprietà di Urbano Cairo, l’altro è stampato nella Capitale.

IVAN JURIC – Corriere della Sera, voto 6: «Quando Mou va in vantaggio, è finita. Il Torino si batte ma finisce contro il muro». Corriere dello Sport, voto 5,5: «Il suo Toro non conosce alternative: gioca sempre allo stesso modo, attaccando l’uomo e provando a ripartire. Ma se deve costruire, sbatte spesso contro i muri. L’undicesimo posto in classifica ha un colore grigio».

JOSÉ MOURINHO – Corriere della Sera, voto 7: «Lascia in panchina Abraham e Belotti: la mossa è giusta. Il clean sheet numero 12 in campionato vale il terzo posto». Corriere dello Sport, voto 7: «Criticatelo pure quando sbaglia. Poi però guardate la classifica: il terzo posto è un risultato per nulla banale. Studia il Torino e lo beffa senza concedergli una seconda possibilità».

