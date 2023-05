Non solo acquisti ma anche cessioni sul mercato per il Milan. Tra queste potrebbe esserci anche Vranckx, le ultime

Non solo acquisti ma anche cessioni sul mercato per il Milan. Tra queste potrebbe esserci anche Vranckx:

secondo qunato riferito da Tuttosport essendo stato impiegato poco da Stefano Pioli in questa stagione, non dovrebbe essere riscattato in estate dai rossoneri (servono 12 milioni di euro).

The post Vranckx Milan: si va verso questa soluzione, le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG