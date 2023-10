Mirko Vucinic si difende dopo le accuse di evasione fiscale e promette battaglia. Arriva anche un annuncio dell’avvocato

Mirko Vucinic promette battaglia legale. L’ex Juve, come ricorda Il Messaggero, è stato condannato a due anni per evasione fiscale residente al periodo 2014-17, quando giocava ad Abu Dhabi. Confiscati beni per 6 milioni, ma il montenegrino è pronto ad andare avanti col suo ricorso.

Come evidenziato anche dal suo legale, l’ex bianconero ai tempi avrebbe avuto residenza fiscale ad Abu Dhabi, che smentirebbe le accuse della Finanza secondo le quali avrebbe dovuto pagare le tasse in Italia.

