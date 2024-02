Vucinic juventino vero: «Ho questi ricordi bellissimi alla Juve, con Conte ha dato risultati». L’intervento al Panini Tour

Vucinic ha ricordato i suoni anni alla Juventus intervenendo in occasione del Panini Tour che ha fatto tappa a Lecce.

I RICORDI DELLA JUVE – «Emozioni grandi come il mio primo scudetto vinto in Italia. Ma anche euforia per il nuovo stadio e i successi continui. Ho bellissimi ricordi di quei tre anni. Conte ci faceva lavorare tanto, però alla fine visti i risultati: il lavoro ha pagato».

