Samardzic Juve, la conferma di Balzaretti sull’interesse dei bianconeri per il giovane giocatore serbo: le dichiarazioni

Federico Balzaretti, ds dell’Udinese, ha parlato a Tuttosport di numerosi incroci con la Juve, sul campo e non.

SAMARDZIC – «Premettendo che il bene generale dell’Udinese viene prima di quello di ogni singolo giocatore, è chiaro che il calciatore abbia patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. E’ un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti. La Juve è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato».

RIMPIANTI – «No, perché da calciatore mi sono sempre concentrato solo sul campo. Tra Toro e Juve ho vinto tre campionati. Sono contento che entrambi i club, dopo i rispettivi momenti complicati, siano riusciti a rinascere. Il Toro sta ottenendo risultati importanti ed è in continua crescita, la Juve dopo l’anno di B ha costruito le basi per ritornare ad essere protagonista per lungo tempo, crescendo calciatori importanti».

SCUDETTO – «Dopo lo scontro diretto l’Inter è la squadra favorita, esprime un calcio di livello. Il percorso europeo dell’anno scorso ha dato consapevolezza. Stanno meritando di essere primi».

CONTRO LA JUVE – «Dovremo fare una partita di un’attenzione straordinaria contro una squadra che punisce alla minima distrazione. Sono certo che faremo sicuramente un’ottima prestazione, giocandocela con la giusta mentalità e umiltà di chi vuole fare risultato su ogni campo, senza paura».

