Allegri Juve, nuovi rumors su un cambio in panchina al termine di questa stagione: Sportitalia fa anche il nome del sostituto

Come spiegato da Sportitalia, la Juve starebbe seriamente pensando di cambiare guida tecnica al termine di questa stagione, a prescindere da come andrà a terminare il lungo duello per lo Scudetto contro l’Inter.

Per Allegri potrebbe quindi essere l’ultima annata in bianconero, con Giuntoli che apprezza e non poco il profilo di Thiago Motta come sostituto del tecnico livornese. Le voci di un rinnovo di Max arrivano a cadenza regolare ma, per l’emittente, molte di queste sarebbero più che sospette.

The post Allegri Juve (Sportitalia), conferme su un cambio in panchina: «Giuntoli apprezza lui come sostituto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG