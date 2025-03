“Vuole lasciare il Milan”: la voce di mercato che scuote Milanello! L’addio a giugno lascia i tifosi increduli

“Vuole lasciare il Milan”: la voce di mercato che scuote Milanello. La sua possibile partenza a giugno lascerebbe i tifosi increduli.

Il Milan intende ricostruirsi con una veste più forte e vincente rispetto a quella vista in questa stagione. Furlani sembra aver scelto senza esitazioni Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo per guidare questa rivoluzione, un arrivo che potrebbe portare al club rossonero ben sette colpi da urlo, con l’obiettivo di centrare subito lo Scudetto. Le manovre, però, potrebbero essere ancora più ampie e sorprendenti, con il club che potrebbe andare oltre le prime mosse già annunciate. L’ambizione è chiara: tornare a essere protagonisti in Italia e in Europa, e ogni mossa sarà fondamentale per raggiungere questi traguardi.

La stella bianconera al Milan e una cessione che lascia senza parole

Le ultime dichiarazioni del bianconero a La Gazzetta dello Sport alimentano il sogno di vederlo con la maglia del Milan a fine stagione, un assist davvero ghiotto che i rossoneri potrebbero non lasciarsi sfuggire. Ma non si tratta solo di acquisti: anche le cessioni sono al centro delle attenzioni, e una in particolare potrebbe lasciare i tifosi senza parole. L’ipotesi di vedere partire uno dei big della rosa sta prendendo piede, con il futuro incerto di alcuni giocatori chiave. Queste mosse potrebbero segnare un vero e proprio punto di svolta per il club, tra nuovi arrivi e possibili addii che cambieranno le sorti della squadra.

“Vuole lasciare il Milan”: la voce di mercato che scuote Milanello

Thiaw ha manifestato – scrive SPORT BILD – apertura verso un possibile trasferimento al Leverkusen, squadra della sua terra natale, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. La potenziale operazione richiama alla memoria i suoi inizi nelle giovanili di club tedeschi prestigiosi, quali il Borussia Mönchengladbach e lo Schalke 04, prima del passaggio al Milan. Ora, con un contratto fino al 2027 con il club rossonero, Thiaw si trova davanti a una decisione critica: prolungare l’avventura in Italia o fare ritorno in Germania. Il momento sportivo del Milan, attualmente fermo al nono posto della Serie A, solleva dubbi sulla capacità della squadra di centrare obiettivi internazionali di prestigio. Thiaw, che ambisce a giocarsi le sue carte per la convocazione con la nazionale tedesca in vista dei Mondiali del 2026, potrebbe vedere nel Leverkusen la chance per un rilancio. Non avendo ricevuto convocazioni dal ct tedesco Julian Nagelsmann, un cambio di maglia potrebbe rappresentare per il difensore una via preferenziale per tornare a calcare palcoscenici internazionali di rilievo.

Leggi l’articolo completo “Vuole lasciare il Milan”: la voce di mercato che scuote Milanello! L’addio a giugno lascia i tifosi increduli, su Notizie Milan.