Conceicao esonerato, è arrivata la “conferma” che scuote Milanello: dopo Motta tocca a lui, tifosi increduli

Il futuro del Milan è quanto mai vicino a compiersi. Le ultime mosse di Furlani lo dimostrano, e il possibile arrivo di Fabio Paratici, ormai quasi certo, ne rappresenta una prova concreta. Il suo arrivo significherebbe una vera e propria rivoluzione sul mercato, con ben sette nomi pronti a riscrivere il futuro rossonero e a riportare lo Scudetto al Milan. Ma le sorprese potrebbero non finire qui: il club sembra pronto a muoversi su più fronti, con trattative che potrebbero portare altri colpi di mercato inattesi, pronti a scuotere l’ambiente e a rafforzare ulteriormente una squadra destinata a tornare ai vertici.

La maglia del Milan stretta al rossonero e la nuova voce su Conceicao

Il nuovo Milan non si costruirà solo su nuovi acquisti, ma anche su cessioni che potrebbero rivelarsi dolorose. Dalla Germania arriva una voce che sicuramente non farà piacere ai tifosi: un rossonero insospettabile starebbe seriamente considerando l’addio al Milan, molto più di una semplice riflessione, poiché a maglia rossonera gli “starebbe stretta”. Questo scenario spiazza tutti, lasciando aperta la porta a un possibile trasferimento. Ma non finisce qui: anche l’ultima voce su Sergio Conceição sta facendo discutere, con i tifosi che restano in attesa di capire se l’allenatore portoghese possa davvero essere il futuro sulla panchina del Milan. Le settimane a venire promettono di riservare sorprese.

Conceicao esonerato, è arrivata la “conferma” che scuote Milanello

L’ultimo in ordine di tempo ad essere esonerato è stato Thiago Motta, con l’ex allenatore della Juventus che ha segnato il nono esonero della stagione in Serie A, e potrebbe non essere l’ultimo. Sergio Conceição è tra i tecnici più a rischio, secondo i bookie, e il suo possibile allontanamento dal Milan è quotato a 2,25 su Sisal. Per il portoghese, subentrato a Paulo Fonseca, i prossimi appuntamenti saranno cruciali: il derby in semifinale di Coppa Italia e la corsa al quarto posto in campionato potrebbero decidere il suo destino, con la dirigenza rossonera pronta a valutare attentamente ogni sviluppo.

