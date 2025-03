E’ a rischio per Napoli-Milan, arriva il verdetto finale da Milanello: le condizioni del rossonero mettono in difficoltà Conceicao

E’ a rischio per Napoli-Milan, arriva il verdetto finale da Milanello. Svelata l’entità dell’infortunio e le condizioni in vista di Napoli.

Il Milan si appresta a tornare in campo in Serie A per la sfida contro il Napoli di Conte, domenica sera al Maradona. Tuttavia, la giornata è stata caratterizzata da due notizie che non fanno ben sperare. La prima riguarda una possibile decisione clamorosa di un big della rosa, che starebbe seriamente considerando l’addio al Milan a fine stagione, sentendo la maglia rossonera “stretta” per lui. La seconda, ancora più preoccupante per i tifosi, riguarda un infortunio che potrebbe estromettere una pedina fondamentale dalla sfida contro gli azzurri, creando ulteriori difficoltà al già delicato momento del club.

Una stella bianconera nel mirino e il verdetto per Napoli-Milan

Con la stagione ancora in corso, le voci di mercato si susseguono, e quella relativa alla stella bianconera è tra le più chiacchierate. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha lasciato aperte più di una porta a un clamoroso approdo al Milan, alimentando il sogno dei tifosi rossoneri. Tornando a questioni più urgenti, i tifosi del Milan erano in ansia per le condizioni del rossonero infortunato durante una partita con la Nazionale. Da Milanello è finalmente arrivato il verdetto tanto atteso, con il club che ha fatto chiarezza sulle sue condizioni, dando una speranza di recupero per il prossimo impegno.

E’ a rischio per Napoli-Milan, arriva il verdetto finale da Milanello

Il Milan vede la luce in vista dell’importante incontro con il Napoli. Dopo i momenti di apprensione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori, arriva un sospiro di sollievo per la squadra rossonera. Nello specifico, Santiago Gimenez, attaccante di spicco del Milan, è tornato ad allenarsi e si prevede che sarà al 100% per la partita di domenica. L’argentino, essenziale per l’assetto offensivo del team, aveva lasciato il campo zoppicando nell’ultimo impegno con la nazionale, ma, fortunatamente, il suo infortunio non si è rivelato grave. Ciò rappresenta un notevole fattore positivo per il Milan, soprattutto considerando la partita contro il Napoli che promette scintille. Sul fronte tattico però si pone un dubbio ora, Conceicao si trova di fronte a una scelta importante: confermare l’impiego di Santiago Gimenez, appena rientrato dagli infortuni, o optare per Tammy Abraham, che di recente si è dimostrato decisivo.

