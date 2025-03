Addio alla Roma e firma per il Milan, una voce clamorosa infiamma il mercato: il talento di Ranieri “pronto” al sì ai rossoneri

Addio alla Roma e firma per il Milan, una voce clamorosa infiamma il mercato. L’indiscrezione svela un piano molto ambizioso.

Il Milan, al rientro dalla sosta, se la vedrà contro il Napoli al Maradona in una sfida fondamentale. Nelle ultime ore, i tifosi rossoneri sono stati in apprensione per le condizioni di un big della rosa, infortunatosi durante l’impegno con la Nazionale e, proprio in queste ore sono arrivati nuovi aggiornamenti da Milanello. La palla ora passa nella mani di Conceicao che dovrà capire come agire per affrontare Conte. A rendere ancora più adrenalinica l’attesa per la grande sfida, spunta una voce clamorosa: il talento della Roma sarebbe più vicino che mai al sì al Milan a giugno, alimentando ulteriormente i sogni dei tifosi per un mercato che potrebbe riservare grandi sorprese.

La sfida Paratici al Milan e la voce sul talento della Roma

Per il futuro, Furlani sembra avere le idee molto chiare. Le ultime indiscrezioni rivelano che Fabio Paratici sia in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan e, con il suo arrivo, si stanno già delineando sette colpi importanti per riportare il club in vetta alla classifica fin da subito. Ma le novità non finiscono qui: la voce che vuole il talento giallorosso in orbita rossonera sta già tenendo col fiato sospeso i tifosi del Milan, che sognano di vedere un altro grande rinforzo arrivare a Milanello. Il futuro si preannuncia ricco di emozioni e ambizioni.

Addio alla Roma e firma per il Milan, la voce clamorosa infiamma il mercato

Tra i possibili candidati per difendere i pali del Milan – in caso di addio di Maignan a giugno – emerge il nome di Lucas Chevalier del Lille, ma a rubare la scena – scrive Milanlive.it – è soprattutto Mile Svilar della Roma. Il giovane portiere belga, dopo un periodo di ostracismo sotto la guida di Mourinho, sotto l’ala di Daniele De Rossi è fiorito, diventando un baluardo per la squadra capitolina. Svilar rappresenta un’opzione tanto affascinante quanto complessa per il Milan. Le sue prestazioni hanno fatto innalzare il prezzo del suo cartellino oltre i 30 milioni di euro, e la Roma appare riluttante a cederlo ad un diretto concorrente per le zone nobili della classifica. Ciò nonostante, la pista rimane calda, sebbene la priorità del Milan resti legata alla conferma di Maignan, dal cui rendimento in nazionale si desidera trarre ispirazione per il finale di stagione.

