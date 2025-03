Ancora uno scambio sull’asse Milano-Torino, l’affare lascia tutti di stucco: l’incredibile cambio maglia è a un passo, tifosi increduli

Ancora uno scambio sull’asse Milano-Torino, l’affare lascia tutti di stucco. L’indiscrezione rivela un piano decisamente sorprendente.

Il nuovo Milan inizia a prendere forma, giorno dopo giorno. Furlani è già al lavoro, sfruttando al massimo la sosta per le Nazionali per imbastire le prime trattative decisive per rafforzare la rosa. In merito, spunta una voce che ha dell’incredibile: il talento giallorosso potrebbe dire addio a Ranieri per dire sì al Milan, un colpo che farebbe sognare i tifosi rossoneri. Ma non solo, perché con Paratici al timone, le sorprese potrebbero non finire qui. L’arrivo del nuovo direttore sportivo potrebbe aprire la porta a ulteriori colpi di mercato che rinforzerebbero ancora di più il Milan, pronto a tornare protagonista.

Fabio Paratici sembra essere l’uomo designato da Giorgio Furlani per ricoprire il ruolo di direttore sportivo al Milan. Si parla già di un “piano” articolato in sette colpi di mercato che l’ex Juve avrebbe in mente per costruire fin da subito una squadra da Scudetto. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, però, potrebbe rivelarsi fondamentale un nuovo scambio sull’asse Milano-Torino, con possibili movimenti tra le due città destinate a scuotere ulteriormente il mercato rossonero. Le mosse di Paratici potrebbero portare a rinforzi decisivi per il Milan, puntando a creare una squadra competitiva a livello nazionale e internazionale.

Ancora uno scambio sull’asse Milano-Torino, l’affare lascia tutti di stucco

Nell’ottica del rafforzamento della rosa, Samuele Ricci del Torino emerge come obiettivo prioritario per il Milan. Considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, Ricci ha un contratto con il Torino che si estende per altri tre anni, con una valutazione di mercato stimata tra i trenta e i trentacinque milioni di euro. Tuttavia – scrive SpazioMilan.it – la formula dello scambio potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan di avvicinarsi alle richieste economiche del Torino senza gravare eccessivamente sul proprio bilancio. La soluzione per facilitare l’arrivo di Ricci in rossonero potrebbe implicare l’inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Warren Bondo, centrocampista franco-congolese arrivato a gennaio dal Monza e finora poco utilizzato dalla squadra, si profila come possibile pedina di scambio per abbassare le pretese economiche del Torino e concretizzare l’acquisto di Ricci.

